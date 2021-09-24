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24 Eylül 2021 Cuma 10:01:00 - Güncelleme:24 Eylül 2021 Cuma 10:30:00

Türkiye'den AB'ye net mesaj: İş birliği şart!

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmesinin ardından, "Uluslararası ve bölgesel istikrar için AB'nin Türkiye'yle iş birliği yapması şart" mesajı verdi

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası Twitter'dan açıklama yapan Çavuşoğlu, 'Afganistan, Doğu Akdeniz ve Türkiye-AB ilişkilerini ele aldık. Uluslararası ve bölgesel istikrar için AB'nin Türkiye ile iş birliği yapması şart.' değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, "Türkiye ile yakın iş birliği ve koordinasyon esastır." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, New York'taki temasları kapsamında; Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Kureyşi, Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio ve Nijer Dışişleri Bakanı Hassoumi Massaoudou ile de bir araya geldi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Cammu-Keşmir Temas Grubu Toplantısı'nda ise Bakan Çavuşoğlu, Keşmir halkıyla dayanışmanın sürdürüleceği mesajı verdi.

Etiketler : Birleşmiş Milletler BM 76. Genel Kurul görüşmeleri Mevlüt Çavuşoğlu
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