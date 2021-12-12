Türkiye'den ABD'ye taziye mesajı
Kaynak: AA
ABD'yi kasırga ve hortumlar vurdu. Kentucky eyaletinde en az 70 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Türkiye, ABD'de yaşanan felaketle ilgili taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin başta Kentucky olmak üzere çeşitli eyaletlerinde etkili olan hortum ve şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği aktarıldı.
Açıklamada, "ABD halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
ABD'nin Kentucky eyaleti Valisi Andy Beshear, dün gece etkili olmaya başlayan hortum nedeniyle eyalette en az 70 kişinin yaşamını yitirdiğini ve ölü sayısının 100'ü geçebileceğinden endişe duyduklarını kaydetmişti.
- Bakan Yanık: 442 bin kişiye engelli raporu olmadan yardım yapıldığı iddiası doğru değil
- Türkiye'den ABD'ye taziye mesajı
- Bakan Bilgin: Ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz
- Bakan Koca, 'Türkiye'de ilaç bulunamıyor' iddialarını yalanladı
- Türkiye'de 19 bin 255 yeni vaka tespit edildi
- Bakan Soylu: Tahir Güven'in kanı yerde kalmayacak