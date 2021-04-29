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29 Nisan 2021 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:29 Nisan 2021 Perşembe 10:00:00

Türkiye'den ABD'ye S-400 cevabı: Bizi ikna etmeniz gerekiyor

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Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın "Rus S-400 hava savunma sistemleri ABD'nin güvenliğini tehdit ediyor." açıklamasına yönelik, "Bizi ikna etmeniz gerekiyor" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın "Rus S-400 hava savunma sistemleri ABD'nin güvenliğini tehdit ediyor" açıklamasına katıldığı televizyon programında cevap veren Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Bizi ikna edin, Endişeniz neyse ittifaklık ruhu içinde bir adım atarız dedik" açıklamasında bulundu.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir tv100'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'NİN F-35 PROGRAMINDA ÇIKARILMASI: İLK DEFA DUYACAKSINIZ

Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Savuna Sanayii Başkanı İsmail Demir, Belki de ilk defa işiteceksiniz diyerek "Amerika Birleşik Devletleri'nin , 9 ortaklı bu programda Türkiye'nin çıkarılamayacağını anlayınca yeni bir masa kurup, yeni bir anlaşma yapıp, Türkiye hariç diğer ortak ülkeleri bu anlaşmaya imza attırarak Türkiye'yi yalnız bırakmış olacaklar. Böyle bir strateji var" ifadelerini kullandı.

"F-35 UÇAĞINDA BAĞIMLILIK ÇOK FAZLA"

Prof. Dr. İsmail Demir, F35 üzerindeki çeşitli aksaklıklar giderilebileceğini, belli bir seviyeye erişeceğini, ancak gerçekten son derece bağımlılık oluşturacak ve ana üreticiden uçağın ana sahibinden bağımsız adım atmanızı son derece zorlaştıracak bir sistem olduğunu vurguladı.

SİHA'LARI SATABİLİYOR MUYUZ?

İsmail Demir Nedret Ersanel'in SİHA'larla ilgili sorduğu "SİHA'ları satabiliyor muyuz?" sorusunda, "Evet satabiliyoruz. Satma meselesinde gerçekten çok sayıda talep var. Sadece SİHA'lar değil başka ürünlerde bu vesileyle satış imkanı buluyor ve ilgi görüyorlar." şeklinde yanıt verdi.

"SAHADA GÜCÜN KİMDE OLDUĞUNU GÖRÜRLER"

Prof. Dr. İsmail Demir, "Akıncı İHA'nın atışlarını gördünüz. Yani bu güç dengesinin değiştiği ile ilgili yorumlara bir sessiz kalalım. Onlar güç dengesinin değiştiğini düşünsünler. Çok arzu etmeyiz ama, gücün sahada gösterilmesi gerektiği gün gücün kimde olduğunu görürler" açıklamasında bulundu.

S-400 AÇIKLAMASI: BİZİ İKNA EDİN"

Demir, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın "Rus S-400 hava savunma sistemleri ABD'nin güvenliğini tehdit ediyor. Türkiye ve bütün ABD müttefiklerinin Rusya savunma sistemlerinden kaçınmaları çok önemli" açıklamasına yönelik soruya cevap verdi.

Böyle bir düşüncelerinin olmadığını dile getiren Demir, "Biz defalarca bunu bize açıklayın, bizi ikna edin dedik. Endişeniz neyse ittifaklık ruhu içinde bir adım atarız dedik. Ben bir toplantıda Milli Güvenlik Danışmanı Bolton'a 'Teknik olarak bizi ikna etmeniz gerekiyor, bize bir açıklama borçlusunuz." dedim. Kendisi de 'Haklısınız size bir açıklama borçluyuz ve bu açıklamayı yapacağız.' dedi. O gün bugündür açıklamayı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Demir Blinken'ın kendisine iletilen bilgiler doğrultusunda bunu inanarak söylüyor olabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ama biz bu bilgileri ileten kişilerin ne kadar samimi olduklarıyla ilgili, hangi parametreleri bildikleriyle ilgili endişe sahibiyiz. Konuştuğumuz zaman biz gerekli tedbirleri alırız dedik ama bu konuda hiç diyalog olmadı. Umarım bundan sonra olur."

Etiketler : ABD Dışişleri Bakanı Blinken RUSYA S-400 TÜRKİYE
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