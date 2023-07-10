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10 Temmuz 2023 Pazartesi 14:14:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2023 Pazartesi 14:14:00

Türkiye'den ABD'ye F-16 çıkışı! Başkan Erdoğan-Biden görüşmesinin detayları belli oldu!

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Başkan Erdoğan, Litvanya ziyareti öncesi ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı. F-16 konusunun İsveç ile ilişkili hale getirilmesinin üzücü olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biden 'ben elimden gelen bütün imkanı seferber ediyorum' diyor. Bizden de aynısı istiyor. Biz de kendisine dedik ki bizim olayla sizinki farklı. F16 meselesi böyle değil' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin düzenleneceği Litvanya ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

"ABD Başkanı Biden ile dün akşam yaptığı telefon görüşmesinde F16 konusunun da gündeme geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biden 'ben elimden gelen bütün imkanı seferber ediyorum' diyor. Bizden de aynısı istiyor. Biz de kendisine dedik ki bizim olayla sizinki farklı. Biz de teröre karşı her zaman ne diyoruz bizim sert bir duruşumuz var. Terörle mücadelede bu mücadeleyi sürdürürken burada da Finlandiya bu konuda teröre bulaşmadığı için Finlandiya konusunu parlamentoya getirdik ve parlamento önünü açtı işi bitirdi. F16 meselesi böyle değil. Biz sizlerle NATO müttefiki olan iki ülke olarak burada atacağımız adımlarla tüm NATO düşmanlarına karşı kendimizi güçlü kılacağız. Bizim size yapmış olduğumuz ödemeler var. F35 yaptığım ödeme var. Biz daha bu ödemenin karşılığını alamadık. Bunları konuştuk. Zirvede dar kapsamlı görüşmemiz olacak. Burada da kendisi ile bunları görüşeceğiz. Temenni ederim ki bu sıkıntıyı aşarız. Bunun da İsveç ile ilişkili hale getirilmesi ayrıca üzmektedir. O farklı bir şey bu farlı bir şey. Temenni ederim sonu hayırlı olur" dedi.

Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Liderler Zirvesi NATO
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