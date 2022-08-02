Türkiye'den ABD'ye F-16 çağrısı

AAtölye'de Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

- "YPG'Lİ TERÖRİSTE TAZİYE MESAJI AKIL TUTULMASIDIR"

Soru üzerine Bakan Akar, Türkiye'nin bölgedeki huzur ve barış ortamının güvence altına alınması için terör gruplarına karşı operasyon yaptığı dönemde, etkisiz hale getirilen terörist için ABD Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından taziye yayımlanmasının müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığını vurguladı.

Bu konuyu detaylıca görüştüklerini bildiren Akar, "Gerçekten bu taziye mesajı bir akıl tutulması, izahı yok bunun. Yıllardan beri mücadele ettiğimiz PKK'nın ayrılmaz bir parçası, yani ta kendisi olan YPG'li bir teröristle alakalı böyle bir taziye mesajı yayımlanması gerçekten kabul edilemez. Amerikalı müttefiklerimiz yarın bir gün bunu hatırladıkları zaman üzülecekler. Çok yanlış bir şey yaptıklarını fark edecekler. Nitekim akabinde burada Amerikan Büyükelçiliği bizim şehitlerimizle alakalı bir mesaj yayımladı. Bir anlamda belki de durumu kurtarmaya, dengeyi sağlama gibi amaçla böyle bir şey yapmış olabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin hassasiyetlerini, rahatsız olduğu konuları ve beklentilerini çok açık ve net bir şekilde aktardığını belirten Akar, "Hiçbir şekilde yılmadan, bıkmadan kendi tezlerimizi, bildiklerimizi, ortaya koyduğumuz gerçekleri tekrar tekrar kendilerine söylüyoruz. Milletvekilleri, senatörler, askerler ve sivillere yaptığımız konuşmalarda bu konuları gündeme getiriyoruz. Tabii Amerika'da bazı emekli general ve emekli diplomatların bu konularda Türkiye'nin tezlerine sahip çıkıyor olmaları gerçekten bizi ümitlendiriyor. Onlar da açık açık 'PKK eşittir YPG' diyor." ifadelerini kullandı.

"ABD, PYD-YPG'den vazgeçer mi?" sorusuna Bakan Akar, "Vazgeçecek, teröristin ve terörün kalıcı olması mümkün değil. Yani terörle teröristle yaşanmaz. Bunun birinci özelliği geçicilik dolayısıyla eninde sonunda bunu anlayacaklar. Ama zarar ziyan vermeden, zaman kaybetmeden, dostluğumuza hale getirmeden, bir an önce bunun anlaşılması için çalışıyoruz." cevabını verdi.

- "F-16'LARIN TÜRKİYE'YE VERİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Yunanistan'ın girişimleri sonucunda Amerikan Temsilciler Meclisinin Türkiye'ye satışı yapılması beklenen F-16'lar için bazı şartların yer aldığı yasa tasarısına da değinen Akar, güçlü bir Türk Hava Kuvvetlerinin aynı zamanda güçlü bir NATO anlamına geldiğini, bu nedenle F-16 konusunu önemsediklerini ifade etti.

Türkiye'nin 18 uçağının NATO'nun talebi üzerine alarm seviyesinde hazır bekletildiğini söyleyen Akar, şöyle devam etti:

"Bu uçaklar NATO çerçevesinde verilecek görevleri bekliyor. Bizim tanker uçaklarımız var. Havada ikmal yapıyor. Türk Hava Kuvvetleri NATO ile beraber çalışıyor. 70 yıldan beri bu işi eksiksiz yapıyoruz. Şimdi gelelim bu F-16 konusuna. 'F-16'ların ömrü doluncaya kadar F-35'lerle boşluğu doldurur, daha sonra da milli muharip uçağımız ile ihtiyaçlarımızı karşılarız' diyorduk. Fakat F-35'lerde çıkan bir sıkıntıdan dolayı durumu yeniden değerlendirdik. Yıllardan beri kullanmakta olduğumuz, eğitim, bakım ve ikmalinin yanı sıra araç gereçlerimizle uyumu itibariyle F-16 ile devam etmenin uygun olacağı noktasına geldik. Milli Güvenlik Kurulunda, Savunma Sanayii İcra Komitesinde bunların hepsinin çalışmaları yapıldı, Bakanlar Kurulunda konuşuldu ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da olurunu almak suretiyle biz bu yöne girdik. Bununla alakalı '40 adet yeni F-16 Block 70'lerden alalım, 79'unu da modernize edelim'. dedik. Bununla alakalı Haziran 2021'de girişimler oldu. Bu normal rutin bir faaliyet. Türkiye ile Amerika arasındaki tedarik konusu. Buna ilişkin yazımızı, daire başkanı arkadaşımız buradaki ataşeye verdi. O da götürdü verdi, süreç başladı. Şu ana kadarki bütün temaslar bununla alakalı. Aralıkta şubatta, martta çeşitli toplantılar yaptık. Türkiye'de üç toplantı yapıldı. Heyetler arası geniş çaplı, geniş katılımlı bütün boyutlarıyla konu konuşuldu. 15 Ağustos'ta da Amerika Birleşik Devletleri'nde tekrar bir toplantı yapılacak. Amerikan Savunma Bakanı ile yaptığımız temaslar, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Sayın Biden ile yaptığı temaslarda, yönetimin son derece pozitif olduğunu, destekleyici olduğunu, olayın öneminin anlamının farkında olduklarını, büyük bir memnuniyetle müşahede ettik."

Bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa görüşmesinde Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunları iki ülkenin çözmesi gerektiğini, üçüncü ülkelerin bu sürece dahil edilmemesi noktasında söz veren Yunanistan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Amerikan Kongresinde diplomatik nezaket, müttefiklik ve iyi komşuluk ilişkilerine sığmayan bir tutumla uçakların Türkiye'ye verilmemesini istediğini hatırlatan Bakan Akar, "Bir başbakan kendi ülkesi için lobi yapar, görüşme yapar, temas yapar. Burada anlaşılmaz bir şekilde 'Başka ülkeye vermeyin.' demek suretiyle bir girişimde bulundular. Bunun tutar yanı, kabul edilebilir tarafı yok. Bu gerçekten son derece ama son derece, en hafif tabirle talihsiz bir girişimdi ve bu girişimler sonucunda Kongreden birtakım şartlar da koymak suretiyle yasa tasarısı çıkarıldı. Şimdi bunun Senato ayağı var, Beyaz Saray ayağı var ve başkanlık onayı söz konusu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bir heyetin ABD'ye giderek Kongre'de temaslarda bulunduğunu bildiren Akar, şunları kaydetti:

"Çok olumlu izlenimlerle döndüler. Bundan sonra bu yöntemi devam ettirebiliriz. Bunun takibini yapacağız, yapıyoruz. Hem Senatoda hem de Beyaz Saray'da Sayın Başkan Biden tarafından oradaki notların çıkarılması ve herhangi bir şart olmaksızın parası mukabilinde aldığımız uçakların, Türkiye'ye verilmesi konusunda olumlu adım bekliyoruz."