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13 Temmuz 2022 Çarşamba 11:30:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2022 Çarşamba 12:05:00

Türkiye'den ABD'ye dikkat çeken FETÖ mesajı

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Umuyorum ABD, Türkiye'yi kana bulayan bu örgütün (FETÖ) elebaşına artık ev sahipliği yapmayı bir kenara bırakır.' dedi.

Meclis Başkanı Şentop, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 6. yılında, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"FETÖ'nün 15 Temmuz ihanetinin üzerinden 6 yıl geçti. Bugünden baktığınızda hain darbe girişimini nasıl özetlersiniz?" sorusu üzerine Şentop, 15 Temmuz'da, askeri bir darbe girişiminden öte bir terör örgütünün devleti ele geçirme çabasının yaşandığını söyledi.

FETÖ'nün, 15 Temmuz gecesinde Türkiye'nin anayasal düzenine, milletin birliğine, istiklaline ve istikbaline göz dikmeye cüret ettiğini dile getiren Şentop, "O gece hainler, milletin ordusuna ait teçhizatla millete silahlarını doğrulttular. Hainlerin büyük kalkışmasına karşılık vatanı koruyan asil milletimizin cesaretine hep birlikte şahit olduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğiyle o gecenin akıbeti tersine çevrildi; çoluk çocuk, ihtiyar genç sokaklarda elde bayraklarıyla vatanına sahip çıktı." diye konuştu.

Milletin her bir ferdinin, vatanın, milletin güvencesi ve teminatı olduğunu belirten Şentop, "Vatandaşlarımızın üzerine atılan bombalar, sıkılan kurşunlar asla unutulmayacak ancak bundan çok daha fazla, aziz milletimizin bütün dünyayı şaşkına çeviren, kendine hayran bıraktıran mücadelesi, şanlı tarihimize yazdıkları demokrasi destanı nesilden nesle anlatılacak." vurgusunu yaptı.

Şentop, 15 Temmuz'a bugünden geriye dönüp bakıldığında, mahkeme kayıtlarıyla ortaya dökülen belge ve bilgileri, verilen kararları da beraber değerlendirmek gerektiğinin altını çizdi.

- "DARBELER DÖNEMİ TAMAMEN KAPANDI"

15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişimi değil, bir örgütün, devleti ele geçirme kalkışması olduğunu ifade eden Şentop, şunları kaydetti:

"Diğer darbeler de mutlaka devlet yönetimini değiştirme saikiyle gerçekleştirildi ancak 15 Temmuz'u diğer darbe girişimlerinden ayıran bir taraf var ki bu, işin çok önemli bir boyutu: Bu da örgütün, tümüyle devleti ele geçirme niyeti. O güne kadar devletin her biriminde örgütlenen ve mahkeme kayıtlarıyla ortaya konan bir paralel devlet yapısı oluşturan örgüt, sadece devletin başındaki Cumhurbaşkanını uzaklaştırmakla kalmayacak, devleti tümüyle ele geçirecekti. Biz bunu, ortaya çıkan bilgi, belge ve deşifre olan yapıdan anlıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın cesaretli ve kararlı liderliğinde hem hainlerin planları hem de ülkemiz üzerine oynanan oyunlar bozuldu. Milletimiz, darbelerden medet umanları bozguna uğrattı. Ülkemiz üzerine yapılan planlarda darbelerden medet umanların bir an evvel kabul etmesi gereken gerçek, demokratik olgunluğumuzun ve demokrasimizin geldiği noktanın yüksek seviyesi ve darbeler döneminin ülkemiz için artık tamamen kapanmış olduğudur."

"HUZUR ORTAMI KAOSTAN BESLENENLERİ RAHATSIZ EDİYOR"

Şentop, Türkiye'nin gücünün yalnızca ekonomik kabiliyetinden ve askeri imkanlarından gelmediğini, 170 yılı aşkın seçim, 144 yıllık parlamento tarihi ve 75 yıllık çok partili siyasi hayatının, Türkiye'yi gelenek sahibi olmak bakımından farklı ve öncü kıldığına dikkati çekti.

Demokrasinin önemini dile getiren Şentop, "Demokrasimizin kıymetini iyi bilmek, demokrasimizin bize kattıklarını hakkıyla değerlendirmek zorundayız. Dünyanın karmaşa, çalkantı ve savaş küresine döndüğü günümüzde, ülkemizdeki barış ve huzur ortamının kaostan beslenen devletleri rahatsız ettiği malumlarınızdır. Onlara verilecek en büyük cevap, bu huzur ve güven ortamının korunması ve tahkim edilmesi." mesajını verdi.

- FETÖ İLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

"FETÖ'cülerin devlet mekanizmasından ayıklanması konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu iş bitti mi yoksa devlet içinde kriptolar var mı?" sorusu üzerine Şentop, mahkemelerce ortaya konan tablodan, devlet içinde örgütlenen yapının büyük oranda tespit edildiğinin görüldüğüne işaret etti.

Kurumların FETÖ ile mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini söyleyen Şentop, "Bu yapının ne kadar derinlere indiğini tespit etmek büyük bir emek ve zaman gerektiriyor. Çok gizli yöntemleri kullandıkları, görüntü değiştirdikleri çok sonraları ortaya çıkarılabildi. Bu tespit, gerçekten devletin içinde böylesi bir yapılanmanın nasıl mümkün olabileceğine dair bize büyük bir ipucu verdi. Yapılanmanın tümüyle çözülmesi için devletin bütün kurumları kararlılıkla çalışıyor ve çalışmaya da devam edecek. Bu, bir devlet kararlığı, bir devlet kararı. Türkiye olarak vatandaşlarımızın hayatına, demokrasimize, istiklal ve istikbalimize kasteden bu hain Fetullahçı terör yapılanmasına karşı ülke içinde mücadelemizi sona yaklaştırırken dünyanın her yerinde bu yapıyı yok edene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- ABD'YE FETÖ MESAJI

TBMM Başkanı Şentop, "Darbe girişiminin uluslararası boyutu nasıl anlamlandırılabilir? FETÖ elebaşının halen iade edilmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Bir ülkenin, bir milletin, milli egemenliğini yok sayarak yönetimini ele geçirmeye çalışmak, yaşadığımız yüzyılda artık küresel bir sorun haline geldi. Darbeler ve darbeciler her ülke demokrasisi için tehdit oluşturuyor. Bu darbe girişiminin Türkiye'ye yönelik dış destekli bir hareket, bir uluslararası operasyon olduğu artık herkesin bildiği bir gerçek. Türkiye, bugüne kadar, darbe girişimiyle bağlantılı tüm örgüt mensuplarının iadesi için gerekli yolları denedi. Özellikle FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için ABD makamlarıyla yapılan yazışmalar ve ısrarımız da herkesin malumu. Türkiye'nin, NATO üyeliği isteyen iki ülke için ortaya koyduğu duruşla, ABD ile başlayan yeni süreçlerin, FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili kolaylaştırıcı boyutu da beraberinde getirmesini temenni ediyorum. Türkiye, bu örgütün tehlikesini tüm dünyaya duyurdu; bir gün bu örgütü besleyen tüm ülkelere vereceği zararı ülkelerin yönetiminde bulunan herkese anlattı. Umuyorum ABD, Türkiye'yi kana bulayan bu örgütün elebaşına artık ev sahipliği yapmayı bir kenara bırakır."

Etiketler : MUSTAFA ŞENTOP TBMM FETÖ ABD
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