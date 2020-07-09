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09 Temmuz 2020 Perşembe 00:03:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2020 Perşembe 00:03:00

Türkiye'den ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kararına tepki

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ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini de Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim programına dahil etti, Türkiye'den tepki geldi. ABD'nin hamlesine karşı çıkan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olmayacağı açıktır." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini (GKRY) Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim" (IMET) programına dahil etmesine ilişkin, "İki taraf arasındaki dengeyi gözetmeyen adımların Ada'da güven ortamının tesis edilmesine, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olmayacağı açıktır." ifadesini kullandı.

"RUM KESİMİNİN UZLAŞMAZ TUTUMU GÜÇLENECEK"

Aksoy, ABD'nin GKRY'yi IMET programına dahil etmesi hakkında Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı cevap verdi.

ABD'nin 2020 mali yılına ilişkin tahsisat yasaları uyarınca GKRY'yi söz konusu programa dahil ettiğini açıkladığına işaret eden Aksoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarının bu konuda ortaya koyduğu tutumu desteklediklerini dile getirdi.

Aksoy, Ada'daki iki tarafa eşit muamelenin bir Birleşmiş Milletler (BM) ilkesi olduğunun altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce de defaatle vurguladığımız gibi, bu ve benzeri adımlar Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönündeki çabalara katkı sağlamamakta, aksine Rum kesiminin uzlaşmaz tutumunun daha da güçlenmesine yol açmaktadır.

İki taraf arasındaki dengeyi gözetmeyen adımların Ada'da güven ortamının tesis edilmesine, ayrıca Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın sağlanmasına da yardımcı olmayacağı açıktır."

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