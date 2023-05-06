Türkiye'deki Togg marka ilk polis aracı hizmete girdi
Kaynak: AA
Türkiye'deki Togg marka ilk polis aracı, İstanbul'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun programına eskortluk ederek hizmete başladı.
İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olan Soylu, Rize Dernekler Federasyonunun Beyoğlu'nda düzenlediği programa katıldı.
Burada konvoya eskortluk eden Togg marka polis aracının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendi kullandığı araç olduğu ve Emniyet Genel Müdürlüğünün hizmetine verdiği öğrenildi.
Türkiye'deki Togg marka ilk polis aracı olan "34 A 1453" plakalı araçla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Soylu, "Yerli ve Milli Gururumuz #TOGG, Emniyet'imize #YakıştıMıYakıştı" ifadelerini kullandı.
Yerli ve Millî Gururumuz #TOGG, Emniyet'imize #YakıştıMıYakıştı ���� pic.twitter.com/llpeWJmhZ2— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 6, 2023
Soylu, paylaşımında söz konusu aracın fotoğraflarına da yer verdi.
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