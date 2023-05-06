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Türkiye'deki Togg marka ilk polis aracı hizmete girdi
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06 Mayıs 2023 Cumartesi 15:45:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2023 Cumartesi 15:45:00

Türkiye'deki Togg marka ilk polis aracı hizmete girdi

Kaynak: AA

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Türkiye'deki Togg marka ilk polis aracı, İstanbul'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun programına eskortluk ederek hizmete başladı.

İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olan Soylu, Rize Dernekler Federasyonunun Beyoğlu'nda düzenlediği programa katıldı.

Burada konvoya eskortluk eden Togg marka polis aracının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendi kullandığı araç olduğu ve Emniyet Genel Müdürlüğünün hizmetine verdiği öğrenildi.

Türkiye'deki Togg marka ilk polis aracı olan "34 A 1453" plakalı araçla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Soylu, "Yerli ve Milli Gururumuz #TOGG, Emniyet'imize #YakıştıMıYakıştı" ifadelerini kullandı.

Soylu, paylaşımında söz konusu aracın fotoğraflarına da yer verdi.

Etiketler : togg polis aracı süleyman soylu
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