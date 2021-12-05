Erivan'a 'Türkiye' çağrısı: İlişkilere çomak sokuyorlar

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05 Aralık 2021 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:05 Aralık 2021 Pazar 08:54:00

Türkiye'deki Ermeni vatandaşlardan 'normalleşmeye destek' mesajı: Ermenistan'ın en büyük güvencesi olur

Kaynak: Akşam Gazetesi

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Ermenistan üst yönetiminin ‘Ankara ile ilişkileri normalleştirmeye hazırız' açıklamaları üzerine, Türkiye Ermeni vakıfları, “Ermenistan'ın en büyük güvencesi Türkiye olur” dedi.

Türk vatandaşı Ermeni iş adamları ve vakıf yöneticileri, Ankara ile Erivan arasında normalleşmeye yönelik önemli mesajlar verdi. Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, birinci Karabağ savaşından sonra Türkiye'nin desteği ile bölgesel barış ve iş birliğinin önünün açıldığını söyledi. Başkan Erdoğan'ın normalleşmeye dair önemli mesajlar verdiğini kaydeden Şirinoğlu şunları kaydetti:

İLİŞKİLERE ÇOMAK SOKUYORLAR

"İki halkın kardeşliğinin pekişmesinin önünün açılmasını özlemle bekliyoruz. İnşallah bu olumlu gidiş somut adımlarla devam eder ve savaşın yaraları bir an önce sarılır. Türkiye'miz de bölgemizin önder ülkesi olarak bu süreci özlenen noktaya ulaştırır. Ermenistan ile normalleşme süreci iki ülkenin de menfaatine olacaktır. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme süreci Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerine de olumlu katkı sağlayacağı gibi bölgesel iş birliğini ve barışı da hızlandıracaktır. İki ülke halkı 50 yıl önceki gibi bir an önce sulh istiyor. Maalesef bölgede samimi ilişkilerin kurulmasına birileri çomak sokuyor. Türkiye bunları biliyor ve buna göre politika belirliyor. Cumhurbaşkanımız defaatle arşivlerin açılması ve tarihçilerden oluşan bir komisyonun kurulması yönündeki açıklamalar yaptı. Bu konunun artık devletlerin sorunu olmaması lazım. Varsa bir hesap, buna tarihçiler karar verecek. Türk ve Ermeni halkı arasında bir sıkıntı yok, devletler arasında sıkıntı var. Sanırım Sayın Cumhurbaşkanımız ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bu sorunu çözecek."

EN BÜYÜK GÜVENCE; DOSTLUK

Karagözyan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dikran Gülmezgil de Ermenistan'ın 30 yıl önce haksız yere Azerbaycan topraklarını işgal etmesinin iki ülke arasındaki gerilimin en önemli nedenlerinden biri olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Ermenistan işgal ettiği toprakları masada anlaşarak geri iade etmeliydi. Maalesef Azerbaycan'a karşı yapılmış bir haksızlık vardı. Türkiye, haklı olarak Azerbaycan'ın yanında durdu. Dolayısıyla 30 yıldır Türkiye'nin Ermenistan ile yakınlaşması sağlanamadı. Bu sorun masa başında çözülebilseydi. Erivan, Türkiye ile helalleşmeli ve önüne bakmalı. Ermenistan, bu dostane ilişkiler sayesinde ekonomisini büyütecek. Türkiye ile dostluk Ermenistan'ın en büyük güvencesi olur. Sınırların açılması iki taraf için de kazanım olur. Ermenistan ekonomik olarak kalkınırken Türkiye de tüm dünyaya iyi niyetini göstermiş olacak. Benim gönlüm Türkiye'nin Ermenistan'a hamilik ve babalık yapmasından yana."

Azınlık vakıflarının seçim yönetmeliğinde geri sayım

Türkiye'de 2003-2018 yıllarında 1084 taşınmaz gayrimüslim cemaat vakıflarına iade edildi, kilise, havra, sinagog türü azınlıklara ait 20 ibadethane, onarılarak azınlık cemaatlerinin hizmetine sunuldu. Türkiye'de 77 Rum, 54 Ermeni, 19 Musevi, 10 Süryani, 3 Keldani, 2 Bulgar ve Gürcü ile Maruni olmak üzere azınlıklara ait 167 cemaat vakfı bulunuyor. Cemaat vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğünün en üst karar organı Vakıflar Meclisinde kendilerinin seçtiği bir temsilci ile temsil ediliyor. Nisanda çıkarılması öngörülen azınlık vakıflarının seçim yönetmeliğinde son aşamaya gelindiğini belirten Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy şunları kaydetti: "5 kez İstanbul'da gayrimüslim cemaat vakıflarının liderlerini dolaştık. Taleplerini aldık, değerlendirmeler yaptık ve bu değerlendirmeler sonucunda bir taslak metin çıkarıldı. Bartholomeos ile de aralık ayı içerisinde bir görüşmemiz olacak."

Etiketler : Erivan Cemaat vakıfları Bartholomeos ermenistan türkiye
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