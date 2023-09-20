Türkiye'deki Azerbaycan derneklerinden Azerbaycan'ın terörle mücadelesine destek açıklaması

İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) merkezinde açıklama yapan İSTAD Başkanı ve TADEF Basın Sözcüsü Sefer Karakoyunlu, haklı davasında her zaman Azerbaycan'ın yanında olduklarını söyledi.

Buradan Ermenistan'a seslenmek istediklerini kaydeden Karakoyunlu, "8 Kasım 2020'de Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan anlaşmaya uyulmasını istiyoruz. Çünkü biz bölgede sulhun hüküm sürmesini istiyoruz. Bölgeye barış gelirse istikrar gelir, gözyaşı biter, kan akmaz." dedi.

Karakoyunlu, Ermenistan'ın yaptıklarının kabul edilebilir olmadığını vurgulayarak, "Azerbaycan, şu anda topraklarında terör eylemleriyle meşhur olmaya çalışan Ermenistan'a gereken dersi vermiştir.'' diye konuştu.

TADEF Başkan Yardımcısı Perviz Memmedzade ise bugünün Azerbaycan için önemli bir gün olduğunu kaydetti.

Birkaç gündür Azerbaycan'ın arazisinde lokal antiterör operasyonlarına başladığını söyleyen Memmedzade, "Aldığımız bilgilere göre karşı taraf, terör unsurları Azerbaycan'ın şartlarını kabul etmiş, bayraklarını kaldırmış." dedi.

TADEF ve İSTAD'ın ortak yazılı açıklamasında da İkinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ordusunun kazandığı zaferden sonra Ermenistan'ın, imzaladığı üçlü anlaşmanın hükümlerini yerine getirmediği, tam tersine Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tehdide devam ederek, uzatılan barış elini her defasında geri çevirdiği belirtildi.

Açıklamada, Üçlü Deklarasyon'un imzalanmasından sonra Ermenistan'ın izlediği kasıtlı ve taraflı politikanın bir sonucu olarak Azerbaycan'ın dünyada mayın ve patlamamış askeri mühimmatın en fazla kirlettiği ülkeler arasında yer aldığı, İkinci Karabağ Savaşı'nın sona ermesinden bugüne kadar 314 Azerbaycan vatandaşının mayın kurbanı olduğu, bunlardan 61'inin hayatını kaybettiği, 253'ünün ise ağır yaralandığı bildirildi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik askeri saldırısının başlangıcından bu yana 3 bin 400'e yakın Azerbaycan vatandaşının mayınlardan zarar gördüğü, bunlardan 587'sinin hayatını kaybettiği, mayın mağdurlarından 358'inin çocuk, 38'inin kadın olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Azerbaycan'ın karşı karşıya olduğu mayın tehlikesi, kitle imha silahlarının yarattığı dehşetle kıyaslanabilir. Maalesef çatışmaların sona ermesinden sonra bile Ermenistan, Laçin yolunu kullanarak Azerbaycan topraklarına mayın döşemeye devam etmiştir. Tüm bunlara karşı hoşgörülü bir tutum sergileyen Azerbaycan, önce Laçın-Hankendi, ardından Ağdam-Hankendi istikametine doğru ulaşımı sağlamış, Hankendi'de yaşayan Ermeni sakinlerinin güvenliği konusunda iyi niyetini her zaman dile getirmiştir. Son günlerde Karabağ bölgesinde kalan Ermeni silahlı kuvvetlerinin, yine ordumuza ve işgalden kurtarılan Şuşa'da, Zengilan'da, Laçin'de, Kelbecer'de yaşayan ve faaliyet gösteren Azerbaycan vatandaşlarına yönelik yoğun saldırılar gerçekleştirmesi, masum vatandaşlarımızın hayatına neden olmuştur."

Açıklamada, Türkiye'de yaşayan yurttaşlar olarak, provokasyonların önlenmesi, barış ve istikrarın tesis edilmesi için Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden kayıtsız şartsız çıkarılması, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve ayrılıkçı rejimin Karabağ'dan ayrılması konusunda gerekenin yapılmasının istendiği belirtilerek, "TADEF olarak muzaffer Başkomutan İlham Aliyev'in Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanması yönünde uyguladığı politikayı destekliyor, onun yanında ve emri altında olduğumuzu ilan ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.