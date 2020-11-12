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12 Kasım 2020 Perşembe 13:14:00 - Güncelleme:12 Kasım 2020 Perşembe 13:14:00

Türkiye'deki aşı denemelerinden güzel haber

Kaynak: DHA

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İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çelen, Diyarbakır'da aşı yaptıran iki sağlık çalışının antikor sonuçlarının pozitif çıktığını belirterek, "Bu çok sevindirici bir gelişme. Pandeminin de 2020 ile birlikte artık sonuna geldik diyebiliriz" dedi.

Koronavirüs salgınında şu ana kadar dünya genelinde 50 milyonun üzerinde kişi enfekte olurken, Türkiye'nin de içinde bulunduğu birçok ülkede aşı çalışmalarında 3'üncü faza geçildi.

Türkiye'de gönüllü sağlık çalışanları üzerinde denenen ve Çin aşısı olarak bilinen Sinovac firmasının CoronaVac aşısının Faz-3 çalışması olumlu sonuç verdi.

Ülke genelinde 700, Diyarbakır merkezde de 80'e yakın sağlık çalışanı gönüllü olarak aşılandı.

“Oluşan antikorla aşının etkin olduğunu gördük”

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, Diyarbakır'da aşı yaptıran iki sağlık çalışının antikor sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı. Aşı yaptıranlarda herhangi ciddi bir yan etkiye rastlanmadığını belirten Çelen, bunun çok sevindirici bir olay olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Merakla ve heyecanla beklediğimiz aşılar, artık birebir gündemimize girdi. Ülkemizde de Diyarbakır'da da Dicle Üniversitesi olarak Çin aşısı olarak bilinen Sinovac firmasının CoronaVac aşısını bizler de sağlık gönüllüleri üzerinde Faz-3 çalışmasında denemeye başladık. 80'e yakın gönüllüde denemelerimiz oldu. Yan etki profiline baktığımızda herhangi ciddi yan etki görülmemekle birlikte orta düzeyde bir yan etkiye de rastlamadık. Çalışmamızda tarama sonrası 14 gün arayla iki doz şeklinde aşılar yapıldı. Tabi bu çift-kör plasebo kontrollü bir çalışma, yani kişi de hekim olarak biz de aşı mı alıyor yoksa plasebo dediğimiz aşı olmayan bir flakonu mu alıyor onu bilmiyoruz. Fakat iki tane sağlık çalışanımızın aşıdan 14 gün sonra antikorlarının da pozitif olduğunu gördük. Bu çok sevindirici bir olay, en azından aşının etkin olduğu nokrasında gördüğümüz gerçek bir yaşam verisidir."

“2021 ile birlikte COVID-19 artık gündemimizden düşecektir”

Dünyada 120 civarında aşı çalışmasının devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Çelen, bazı aşıların yüzde 85-90 aralığında etkinliğinin olduğunu belirterek pandeminin 2020 ile birlikte sonuna gelindiğini söyledi.

Zincirin kırılmasıyla birlikte vaka sayılarındaki artışlar ve aşılamayla bağışıklık oranının her geçen gün artacağını dile getiren Prof. Dr. Kemal Çelen, "120 civarında aşı çalışması var şu an dünyada. Pfizer BioNTech'in aşısı da FDA ve Avrupa onayı için başvuruda bulundu ve yüzde 90 oranında etkin olduğu şeklinde haberler var. Demek ki aşıların yüzde 85-90 aralığında etkinliği varsa, pandeminin de 2020 ile birlikte artık sonuna geldik diyebiliriz. Burada pandemi mutlaka devam edecektir ama önemli olan gündemimizden düşmesidir. Zincirin kırılmasıyla birlikte vaka sayılarındaki ciddi artışlar ve aşılamayla bağışıklık oranı her geçen gün artacaktır ve 2021'de de COVID-19 pandemisi artık gündemimizden düşecektir diye bekliyoruz" dedi.

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