Türkiye'de yeni vaka sayısı açıklandı!

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 138.386 test yapıldı. 1264 kişinin testi pozitif çıktı , 3 kişi vefat etti. 1219 hasta ise sağlığına kavuştu.