21 Mayıs 2022 Cumartesi 21:21:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2022 Cumartesi 21:21:00
Türkiye'de yeni vaka sayısı açıklandı!
Kaynak: AA
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Sağlık Bakanlığı tarafından günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 138.386 test yapıldı. 1264 kişinin testi pozitif çıktı , 3 kişi vefat etti. 1219 hasta ise sağlığına kavuştu.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 138.386 test yapıldı. 1264 kişinin testi pozitif çıktı , 3 kişi vefat etti. 1219 hasta ise sağlığına kavuştu.
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