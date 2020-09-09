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09 Eylül 2020 Çarşamba 19:08:00 - Güncelleme:09 Eylül 2020 Çarşamba 19:24:00

Türkiye'de virüsü yenenlerin sayısı 254 bini geçti

Kaynak: AA

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Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 55 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 1673 oldu.

Türkiye’de son 24 saatte 111 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 1673 kişiye hastalık tanısı konuldu, 55 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1181 oldu.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 111 bin 193 test yapıldı, 1673 kişide Covid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 55 hasta vefat etti, 943 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 254 bin 188'e çıktı.

Toplam test sayısı 8 milyon 105 bin 222, vaka sayısı 284 bin 943, vefat sayısı 6 bin 837 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 1181, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110.000’den fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım." değerlendirmesinde bulundu.

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