Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın üst düzey yöneticisine 17 yıl 6 ay hapis cezası

DEAŞ'ın Türkiye'de yakalanan ve 'Ebu Zeyd /Üstaz Zeyd' kod adlı en önemli sözde üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen Beşar Hattab Gazal Al-Sumaidai'nin de aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Al-Sumaidai'yi 'silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.