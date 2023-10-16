Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın üst düzey yöneticisine 17 yıl 6 ay hapis cezası
Kaynak: İHA-AA
MİT ve emniyetin operasyonuyla Türkiye'de yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi "Abu Zeyd" kod adlı terörist Bashar Al Sumaidai, 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
DEAŞ'ın Türkiye'de yakalanan ve 'Ebu Zeyd /Üstaz Zeyd' kod adlı en önemli sözde üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen Beşar Hattab Gazal Al-Sumaidai'nin de aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Al-Sumaidai'yi 'silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
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