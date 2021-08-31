Türkiye'de vaka ve vefat sayısı yükselişte

Sağlık Bakanlığı'nca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Son 24 saatte 21 bin 893 yeni vaka tespit edildi. 252 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 106 kişi sağlığına kavuştu.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 168 COVID-19 testi yapıldı, 21 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı.

252 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 106 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 77,77, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 59,75 olarak kayda geçti.

AŞI SAYISI 94 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 48 milyon 271 bin 65'i birinci doz, 37 milyon 89 bin 601'i ikinci doz, 8 milyon 549 bin 712'si üçüncü doz olmak üzere 94 milyon 167 bin 554'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Antalya oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Mardin, Muş, Bitlis, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.