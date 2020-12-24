Türkiye'de vaka sayısı düşüyor
Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 102 yeni vaka, 3 bin 218 yeni hasta tespit edildi, 254 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 195 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 4 bin 805 oldu, 33 bin 985 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 935 bin 292'ye yükseldi.
Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 3 bin 218 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor." dedi.
Sağlık Bakanı Koca: "Aşının etkili olacağı müjdesini aldık. Şimdi aşılanıp etkisini görene kadar kendimizi daha iyi koruma zamanı." dedi.
- Türkiye'de vaka sayısı düşüyor
- Bakan Koca, koronavirüs aşısı için tarih verdi
- Başkan Erdoğan: Tüm unsurlarıyla medeniyetimize sahip çıkacağız
- Moderna'dan dünyayı rahatlatan açıklama: Aşımız mutasyonlu yeni türe karşı da etkili
- Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
- MHP lideri Bahçeli'den flaş tepki: Tanımıyoruz, takmıyoruz