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24 Aralık 2020 Perşembe 20:34:00 - Güncelleme:24 Aralık 2020 Perşembe 20:34:00

Türkiye'de vaka sayısı düşüyor

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Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 102 yeni vaka, 3 bin 218 yeni hasta tespit edildi, 254 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 195 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 805 oldu, 33 bin 985 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 935 bin 292'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 3 bin 218 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor." dedi.

Sağlık Bakanı Koca: "Aşının etkili olacağı müjdesini aldık. Şimdi aşılanıp etkisini görene kadar kendimizi daha iyi koruma zamanı." dedi.

Etiketler : türkiye sağlık korona son durum virüs
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