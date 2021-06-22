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22 Haziran 2021 Salı 19:59:00 - Güncelleme:22 Haziran 2021 Salı 19:59:00

Türkiye'de vaka sayısı 6 bini geçti

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Sağlık Bakanlığı'ndan günün verileri ile ilgili beklenen açıkalam geldi. Son 24 saatte 6 bin 143 yeni vaka, 565 yeni hasta tespit edildi. 57 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 238 COVID-19 testi yapıldı, 6 bin 143 kişinin testi pozitif çıktı.

57 kişinin hayatını kaybetmesiyle vefat sayısı 49 bin 293 oldu.

Hasta sayısı ise 565 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 791 oldu, 5 bin 214 kişinin COVID-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 242 bin 945'e yükseldi.

Test sayısı 58 milyon 997 bin 73'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 381 bin 736 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Etiketler : Ağır hasta sayısı türkiye Haftalık veriler Koronavirüs Tablosu
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