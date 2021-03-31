  • BIST
    1391.73
  • Dolar
    8,2586
  • Euro
    9,7441
  • Altın
    453,9420
İstanbul
3 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bolsonaro: Bu sorunu evde kalarak çözemeyiz
Türkiye'de vaka sayısı 40 bine yaklaştı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kısıtlamadan muaf tutulacaklar
Rus diplomata casusluk suçlaması
Kira, gelir kaybı desteği! Başvuru süreleri uzatıldı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 551 bini geçti
Pakistan ve Hindistan yaklaşık 2 yılın ardından ticarete başlıyor
İstikbal, Azerbaycan'daki mağaza ağını genişletiyor
Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çağrı
İki ülke arasında "casus krizi
Bakan Varank müjdeyi verdi! Türkiye dünyada 4'üncü sırada
Ülkeye deli gömleği giydirildi
Dünyada örneği yok! Türk SİHA'ları öncü olacak
Dünya Türkiye'yi konuşacak! İMECE için tarih belli oldu
Bakan Koca duyurmuştu: BionTech aşısı Türkiye'ye getirildi
AYM'den Gergerlioğlu kararı: Talebi reddedildi
Normalleşme desteği devreye giriyor
Meteoroloji'den Marmara'ya fırtına uyarısı!
Biden'a "sözde soykırım" baskısı
AB ve BM'den Türkiye'ye övgü
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 2-3 hafta içinde üretim yapılacak
CHP'li Kaftancıoğlu'na tepki: PR için konuşmuş
SpaceX'in Mars projesi Starship'ten kötü haber!
31 Mart 2021 Çarşamba 20:51:00 - Güncelleme:31 Mart 2021 Çarşamba 20:51:00

Türkiye'de vaka sayısı 40 bine yaklaştı

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı'ndan günün verileri ile ilgili beklenen açıklama geldi. Son 24 saatte 39 bin 302 yeni vaka, 1401 yeni hasta tespit edildi. 152 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 240 bin 12 COVID-19 testi yapıldı, 39 bin 302 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 152 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 1401 oldu.

Ağır hasta sayısı 2 bin 82 oldu, 19 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 14 bin 226'ya yükseldi

Etiketler : türkiye korona virüs vaka
Kişisel gelişim için ADB'de

Kişisel gelişim için ADB'de
Detoks kampında altı gün!

Detoks kampında altı gün!
Demet'i korkutan takip

Demet'i korkutan takip
Ticarette DESTAN yazacak

Ticarette DESTAN yazacak
‘Yana Yana' heyecanı

‘Yana Yana' heyecanı
Bebek geliyor!

Bebek geliyor!
Suç dizisinde doktor

Suç dizisinde doktor
Urla'da 45. yaşa merhaba

Urla'da 45. yaşa merhaba
Kıyafetleri ikinci el

Kıyafetleri ikinci el

EN ÇOK OKUNAN HABERLER