Türkiye'de vaka sayısı 40 bine yaklaştı
Sağlık Bakanlığı'ndan günün verileri ile ilgili beklenen açıklama geldi. Son 24 saatte 39 bin 302 yeni vaka, 1401 yeni hasta tespit edildi. 152 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, son 24 saatte 240 bin 12 COVID-19 testi yapıldı, 39 bin 302 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 152 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 1401 oldu.
Ağır hasta sayısı 2 bin 82 oldu, 19 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 14 bin 226'ya yükseldi