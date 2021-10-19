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19 Ekim 2021 Salı 21:06:00 - Güncelleme:19 Ekim 2021 Salı 21:06:00

Türkiye'de vaka sayısı 30 binin üzerinde

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Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 849 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı'nca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 849 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı.

223 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 352 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 88,56, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,66 olarak kayda geçti.

AŞI SAYISI 114 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 54 milyon 966 bin 932'si birinci doz, 47 milyon 585 bin 869'u ikinci doz, 10 milyon 892 bin 702'si üçüncü doz olmak üzere 114 milyon 425 bin 692'ye yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Kırklareli, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

BAKAN KOCA'DAN ÜÇÜNCÜ DOZ ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından üçüncü doz çağrısında bulundu:

"Zamanı geldiği, hatta üzerinden haftalar geçtiği halde 3. doz aşısını yaptırmamış olan yaklaşık 5 Milyon kişi var. Bu grupta olanlardan hastanede yatanlar var.

İnaktif aşı tercih edenlerin üçüncü dozu yaptırmalarını ısrarla talep ediyoruz. Üçüncü doz, koruma kalkanı dozudur."

Etiketler : koronavirüs vaka sayısı türkiye Fahrettin Koca vaka sayısı
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