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07 Ekim 2021 Perşembe 20:15:00 - Güncelleme:07 Ekim 2021 Perşembe 20:15:00

Türkiye'de vaka sayısı 30 binin üzerinde!

Kaynak: AA

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Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 19 yeni vaka tespit edildi, 217 kişi hayatını kaybetti, 32 bin 240 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığı'nca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 19 kişinin testi pozitif çıktı.

217 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 32 bin 240 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 87,56, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,80 olarak kayda geçti.

AŞI SAYISI 111 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 54 milyon 347 bin 957'si birinci doz, 45 milyon 807 bin 85'i ikinci doz, 10 milyon 669 bin 992'si üçüncü doz olmak üzere 111 milyon 674 bin 310'a yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Tablosu Kovid-19
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