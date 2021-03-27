  • BIST
    1382.15
  • Dolar
    8,0815
  • Euro
    9,5690
  • Altın
    450,1260
İstanbul
2 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteorolojiden zirai don uyarısı
Bakan Koca: Aşı programında yeni gruba geçiyoruz
Türkiye'de vaka sayısı 30 bini aştı
Akıncı PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
Bakan Soylu, Alman mevkidaşı ile terörle mücadeleyi görüştü
Çelik'ten Macron'a tepki: Çağrımız üslubundan vazgeçmesi
Film heyecanı
Ticarette DESTAN yazacak
Masumlar Apartmanı bereketi
Bahçeli'den flaş açıklamalar
Mısır'da ikinci facia!
Gıda israfını önlemek için yaygınlaştırılacak
"Ömrüm yettiğince kızımı arayacağım"
Süveyş Kanalı'ndaki kapanma Avrupa'ya LNG sevkiyatını sekteye uğratıyor
Vedova: Hepimiz Türkiye ile anlaşma yapmalıyız
"Yüzde 99 başarı felakettir"
Bakan Soylu'dan merak uyandıran "kırmızı çizgi" paylaşımı
"ABD en fazla Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor"
İsmail Demir'den önemli açıklamalar
YSK, illerin milletvekili sayısını belirledi
28 Şubat'ın son kalıntıları da temizlendi
Türk doktorlardan büyük başarı! Yüzde 99 koruyor
'Sırtımdaki Kütüphane' yollarda
Annesi, ikinci kez can verdi
27 Mart 2021 Cumartesi 19:34:00 - Güncelleme:27 Mart 2021 Cumartesi 19:34:00

Türkiye'de vaka sayısı 30 bini aştı

ABONE OL

Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 21 yeni vaka tespit edildi, 1281 hasta belirlendi. 151 kişi vefat etti. 18 bin 892 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19'u yenenlerin sayısı 2 milyon 939 bin 929'a yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 214 COVID-19 testi yapıldı, 30 bin 21 kişinin testi pozitif çıktı, 151 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1886 oldu, 18 bin 892 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 939 bin 929'a yükseldi.

Etiketler : türkiye kovid korona koronavirus vaka
Farklı karakterin peşinde

Farklı karakterin peşinde
‘Dedeler Duymasın' geliyor!

‘Dedeler Duymasın' geliyor!
Tasarımları 20 ülkede

Tasarımları 20 ülkede
Göl üstünde kızaklı gezinti

Göl üstünde kızaklı gezinti
Birce bu kez sus pus

Birce bu kez sus pus
Gizemli arkadaşlık

Gizemli arkadaşlık
Kazandığını restorana yatırıyor

Kazandığını restorana yatırıyor
Eleştilerim iyiliği için

Eleştilerim iyiliği için
İlk paylaşıma 12 bin yorum

İlk paylaşıma 12 bin yorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER