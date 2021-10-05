Türkiye'de vaka sayısı 30 bine dayandı

Sağlık Bakanlığı'nca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 564 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı.

228 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 32 bin 269 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 87,34, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,23 olarak kayda geçti.

AŞI SAYISI 111 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 54 milyon 214 bin 776'sı birinci doz, 45 milyon 454 bin 130'u ikinci doz, 10 milyon 586 bin 681'i üçüncü doz olmak üzere 111 milyon 78 bin 323'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.