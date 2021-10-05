VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Denizli'de silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Facebook'un eski yöneticisi şirketin demokrasiye zarar verdiğini savundu
F-35 ve S-400 krizine ilişkin önemli açıklama
Myanmar'ın devrik lideri mahkemede ifade verecek
Türkiye'de vaka sayısı 30 bine dayandı
Çelik'ten CHP'ye 'Mavi Vatan' tepkisi: Kırmızı çizgimizdir
2021'de 160 terörist ikna yoluyla teslim oldu
California'da petrol sızıntısı: Harekete geçmekte geç kalındığı iddia edildi
Mersin'de hurda fabrikasında yangın
Başkan Erdoğan'dan yüz yüze eğitimle ilgili net mesaj!
Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor!
Avrupa krizde! Dev proje tam gaz ilerliyor
"Masa başında üretilmiş haritaları kabul mu edeceğiz?"
SSB Başkanı Demir duyurdu: Son aşamaya geldik
Başkan Erdoğan'ı mı taklit ediyor?
Yerli ve milli yazılım sinyali
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir 24 TV'ye konuk olacak
"Yunanistan'ı Türkiye Yönetiyor"
Katolik Kilisesi'nin utanç tablosu
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe
CHP itiraz etmişti: Başkan Erdoğan'ın onayıyla taşınabilecek
"Terörist arıyorlarsa Pensilvanya'ya baksınlar"
100 bin şoför açığı var... İşte kaosun perde arkası
Emekli ve memur ocak zammı ne kadar olacak?
05 Ekim 2021 Salı 20:31:00 - Güncelleme:05 Ekim 2021 Salı 20:31:00

Türkiye'de vaka sayısı 30 bine dayandı

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs vaka sayıları ile ilgili beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 802 yeni vaka tespit edildi, 228 kişi hayatını kaybetti, 32 bin 269 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığı'nca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 564 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı.

228 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 32 bin 269 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 87,34, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,23 olarak kayda geçti.

AŞI SAYISI 111 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 54 milyon 214 bin 776'sı birinci doz, 45 milyon 454 bin 130'u ikinci doz, 10 milyon 586 bin 681'i üçüncü doz olmak üzere 111 milyon 78 bin 323'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı Kovid-19 aşı sayısı
4 gece 4 yıldız: Ayta Sözeri, Anadolu Ateşi, Zeynep Bastık ve Yalın... Sevenleriyle buluşuyor

4 gece 4 yıldız: Ayta Sözeri, Anadolu Ateşi, Zeynep Bastık ve Yalın... Sevenleriyle buluşuyor
Pamela'yla 'Başka Bir Gün'

Pamela'yla 'Başka Bir Gün'
"İleride mimar olurum"

"İleride mimar olurum"
Çocuk dizisi Amerika'da

Çocuk dizisi Amerika'da
Ersoy'un kaprisleri programı bitirdi

Ersoy'un kaprisleri programı bitirdi
Kahvede kitap servisi

Kahvede kitap servisi
Hayalini gerçekleştirdi

Hayalini gerçekleştirdi
Kılıçlar çekildi!

Kılıçlar çekildi!

Reyting kurbanı oldu

Reyting kurbanı oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER