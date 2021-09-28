Türkiye'de vaka sayısı 29 bine yaklaştı!

Sağlık Bakanlığı sosyal medya safyası üzerinden 28 Eylül 2021 tarihli vaka sayıları paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 661 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybettiği açıklandı.



Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle;

"BU KADAR İNSANIN İÇİNDE GELİP BENİ Mİ BULACAK?"

Kovid-19 toplam vaka sayısı, bugün 28.892 yeni vakayla, 7 Milyon 95.580'e yükseldi. Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu. Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup, aşılarımızı mutlaka yaptıralım!