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27 Ekim 2021 Çarşamba 19:48:00 - Güncelleme:27 Ekim 2021 Çarşamba 19:48:00

Türkiye'de vaka sayısı 26 bin 896 oldu

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 896 yeni vaka tespit edildi, 210 kişi hayatını kaybetti, 30 bin 542 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığı'nca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı.

210 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 542 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 89,09, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,01 olarak kayda geçti.

AŞI SAYISI 115 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 55 milyon 297 bin 93'ü birinci doz, 48 milyon 418 bin 126'sı ikinci doz, 11 milyon 73 bin 439'u üçüncü doz olmak üzere 115 milyon 861 bin 861'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Muğla, Amasya, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı Türkiye vaka sayısı
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