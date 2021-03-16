16 Mart 2021 Salı 20:30:00 - Güncelleme:16 Mart 2021 Salı 20:37:00
Türkiye'de vaka sayısı 17 bine dayandı
Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs ile ilgili veriler açıklandı. Türkiye'de bugün son 24 saatte 16 bin 749 yeni vaka, 874 yeni hasta tespit edildi. 71 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı tarafından beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 749 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 1474 oldu, 17 bin 893 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 734 bin 862'ye yükseldi.