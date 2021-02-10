Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 642 yeni vaka tespit edildi
Sağlık Bakanlığı'ndan son verilere ilişkin açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 664 yeni hasta tespit edildi, 95 kişi vefat etti.
Türkiye'nin günlük koronavirüs verileri, 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaşıldı.
Buna göre, son 24 saatte 135 bin 867 KOVID-19 testi yapıldı, 8 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti..
Son 24 saatte 7 bin 903 kişinin KOVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 445 bin 285'e yükseldi.
Test sayısı 31 milyon 29 bin 363'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 556 bin 837, vefat sayısı 27 bin 93, ağır hasta sayısı 1308 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
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