  • BIST
    1547.11
  • Dolar
    7,0505
  • Euro
    8,5578
  • Altın
    417,7110
İstanbul
12 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 642 yeni vaka tespit edildi
Fransa, bu Türk'ü konuşuyor: Yüzlerce öğrenciye bedava döner dağıtıyor
Bakan Koca: 100 milyon doz aşı için anlaşmalar tamamlandı
Pasifik'te 7.9 büyüklüğünde deprem
Japonya'da şırınga sorunu! Milyonlarca koronavirüs aşısını çöpe atacaklar
Ukrayna: Düşürülen uçakla ilgili Zarif'e ait olduğu iddia edilen ses kaydı incelenecek
Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin Berberoğlu kararını eleştirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 479 bin 810'a çıktı
Çin'in keşif aracı 'Tienvın-1' Mars'ın yörüngesine girdi
Oktay: İki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çıkış yolu yoktur
İstanbul'a son yılların etkili kar yağışı geliyor!
"Türkiye'yi en büyük 10 ülke arasına sokacağız"
"Bana meydan okuma haddini bil!"
CHP'de istifa dalgası! İki eski vekil İnce ile hareket edecek
Bakan Selçuk: 84,1 milyon lira ödeme yapıldı
"Cumhurbaşkanımızın gönlünden geçen, uzaya kadın astronotun gitmesi"
Bahçeli'den Türk astronot için isim önerisi: Cacabey
Başkan Erdoğan'dan partilere yeni anayasa çağrısı
Mesajlar sahte çıktı! Kadir Şeker'e komplo kurmuşlar
İşsizlik rakamları açıklandı
Binalar birbirine yaslanarak ayakta duruyor
Miras kalan kalede yaşamak istiyorlar
Muğla'da 'ölümsüzlük mantarı'nı buldu
İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağı ile ilgili gizli ses kaydı ortaya çıktı
10 Şubat 2021 Çarşamba 21:04:00 - Güncelleme:10 Şubat 2021 Çarşamba 21:04:00

Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 642 yeni vaka tespit edildi

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı'ndan son verilere ilişkin açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 664 yeni hasta tespit edildi, 95 kişi vefat etti.

Türkiye'nin günlük koronavirüs verileri, 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 135 bin 867 KOVID-19 testi yapıldı, 8 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti..

Son 24 saatte 7 bin 903 kişinin KOVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 445 bin 285'e yükseldi.

Test sayısı 31 milyon 29 bin 363'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 556 bin 837, vefat sayısı 27 bin 93, ağır hasta sayısı 1308 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Etiketler : sağlık bakanlığı korona virüs vaka sayısı
Müzik dünyasında kalıcı olacağım!

Müzik dünyasında kalıcı olacağım!
Beşiktaş'ta evet!

Beşiktaş'ta evet!
28 yıl sonra bile ödül mutluluk

28 yıl sonra bile ödül mutluluk
İstanbul'a yerleşebilirim

İstanbul'a yerleşebilirim
İyi ki doğdun baba!

İyi ki doğdun baba!
Yeni normalde yemek

Yeni normalde yemek
Aslışah Alkoçlar Tatlıtuğ çiftine komşu oluyor

Aslışah Alkoçlar Tatlıtuğ çiftine komşu oluyor
‘Hamlet'in ikilisi

‘Hamlet'in ikilisi
Uğur ile ayrıldık

Uğur ile ayrıldık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER