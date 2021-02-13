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13 Şubat 2021 Cumartesi 20:36:00 - Güncelleme:13 Şubat 2021 Cumartesi 20:56:00

Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 706 yeni vaka tespit edildi

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Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs ile ilgili son veriler paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 706 yeni vaka tespit edildi, 671 hasta belirlendi. 93 kişi vefat etti. İyileşenlerin sayısı 7 bin 215 daha artarak 2 milyon 468 bin 419'a yükseldi.

Türkiye'nin günlük koronavirüs verileri covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.

Son 24 saatte 123 bin 305 COVID-19 testi yapıldı, 7 bin 706 kişinin testi pozitif çıktı, 93 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 671 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 215 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 468 bin 419'a yükseldi.

Test sayısı 31 milyon 412 bin 611'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 579 bin 896, vefat sayısı 27 bin 377, ağır hasta sayısı 1235 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı da yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Etiketler : türkiye vaka sayısı koronavirüs
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