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19 Şubat 2021 Cuma 19:44:00 - Güncelleme:19 Şubat 2021 Cuma 19:44:00

Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 419 yeni vaka tespit edildi

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Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 419 yeni vaka tespit edildi, 638 hasta belirlendi. 82 kişi vefat etti. 7 bin 498 kişinin daha iyileşmesiyle KOVID-19'u yenenlerin sayısı 2 milyon 511 bin 548'e yükseldi.

Türkiye'nin günlük koronavirüs verileri covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.

Son 24 saatte 116 bin 674 COVID-19 testi yapıldı, 7 bin 419 kişinin testi pozitif çıktı, 82 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 638 oldu. İyileşen sayısı 2 milyon 511 bin 548'e yükseldi.

Test sayısı 32 milyon 98 bin 166'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 624 bin 19, vefat sayısı 27 bin 903, ağır hasta sayısı bin 185 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Etiketler : kovid vaka sayısı oran
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