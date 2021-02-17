  • BIST
    1540.59
  • Dolar
    6,9661
  • Euro
    8,3904
  • Altın
    397,6190
İstanbul
-1 / 2
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 325 yeni vaka tespit edildi
İstanbul dahil 5 ilde yüz yüze eğitime verilen ara uzatıldı
Başkan Erdoğan: Mart ayı başında kademeli normalleşme başlıyor
Çad'ın güneyinde çobanlarla çiftçilerin çatışmasında 35 kişi öldü
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500 bini geçti
Bir övgü daha... "Dünya için güzel bir örnek"
Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama
Çamurda spor yapmaktan kurtuldu
Van'da ‘otlu peynir' eğitimi
Çöplüğün altın çocukları
Elazığ'da insansız hava aracı üretildi! Test uçuşları yapılıyor
Kangalların prensesi: NAZ
Kilolarından kurtulurken şampiyon oldu
AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları Kongresi büyük bir coşkuyla yapıldı
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Terbiyesiz herif
Türkiye yenilikçi teknoloji ve inovasyonla uzaya gidiyor
Hepsi çark ediyor! Tek tek pozitife dönüyorlar
Kurtulmuş, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti
O görüşmenin detaylarını anlattı
New York Times'tan flaş Türkiye yazısı...
Kar yağışı İstanbul'un bazı bölgelerinde etkisini artırdı
Bakan Karaismailoğlu Türksat 5A için tarih verdi!
Türbülans tahmini yapan site: Turbli
Toplantı telaşı
17 Şubat 2021 Çarşamba 21:39:00 - Güncelleme:17 Şubat 2021 Çarşamba 21:42:00

Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 325 yeni vaka tespit edildi

ABONE OL

Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 121 KOVID-19 testi yapıldı, 7 bin 325 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 325 yeni vaka tespit edildi, 649 hasta belirlendi. 86 kişi vefat etti. 7 bin 209 kişinin daha iyileşmesiyle KOVID-19'u yenenlerin sayısı 2 milyon 496 bin 833'e yükseldi.

Türkiye'nin günlük koronavirüs verileri covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 121 KOVID-19 testi yapıldı, 7 bin 325 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1193 oldu, 7 bin 209 kişinin KOVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 496 bin 833'e yükseldi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : türkiye korona virüs vaka sayısı
Aşk sevgiye dönüşüyor

Aşk sevgiye dönüşüyor
Hakan Altun: 2021'de yine yalnızım

Hakan Altun: 2021'de yine yalnızım
101 gül romantizmi

101 gül romantizmi
Kenan tiyatro yapsın

Kenan tiyatro yapsın
Kankalar kampta

Kankalar kampta
‘En Güzeli' akustik

‘En Güzeli' akustik
Onlarınki ilk görüşte aşk!

Onlarınki ilk görüşte aşk!
Şarkıcılık da onun aşkı

Şarkıcılık da onun aşkı
Demet de pozitif

Demet de pozitif

EN ÇOK OKUNAN HABERLER