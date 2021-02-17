Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 325 yeni vaka tespit edildi, 649 hasta belirlendi. 86 kişi vefat etti. 7 bin 209 kişinin daha iyileşmesiyle KOVID-19'u yenenlerin sayısı 2 milyon 496 bin 833'e yükseldi.

Türkiye'nin günlük koronavirüs verileri covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 121 KOVID-19 testi yapıldı, 7 bin 325 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1193 oldu, 7 bin 209 kişinin KOVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 496 bin 833'e yükseldi.

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