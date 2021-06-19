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19 Haziran 2021 Cumartesi 19:43:00 - Güncelleme:19 Haziran 2021 Cumartesi 19:45:00

Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 480 yeni vaka

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Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 480 vaka, 494 yeni hasta tespit edildi. 51 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. 4 bin 195 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı'ndan günün verileri ile ilgili beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 480 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 496 KOVID-19 testi yapıldı, 5 bin 480 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 494 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 829 oldu, 4 bin 195 kişinin COVID-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 228 bin 419'a yükseldi.

Test sayısı 58 milyon 339 bin 486'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 365 bin 208, vefat sayısı da 49 bin 122 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Etiketler : türkiye vaka sayısı koronavirüs
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