05 Nisan 2021 Pazartesi 19:25:00 - Güncelleme:05 Nisan 2021 Pazartesi 19:28:00
Türkiye'de son 24 saatte 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'de koronavirüs ile ilgili son durum, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Son 24 saatte 42 bin 551 yeni vaka, 1706 yeni hasta tespit edildi. 193 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı koronavirüs ile ilgili son verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 551 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2407 oldu, 25 bin 627 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 130 bin 977'ye yükseldi.