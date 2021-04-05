Türkiye'de son 24 saatte 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı koronavirüs ile ilgili son verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 551 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2407 oldu, 25 bin 627 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 130 bin 977'ye yükseldi.