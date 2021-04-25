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25 Nisan 2021 Pazar 19:53:00 - Güncelleme:25 Nisan 2021 Pazar 19:56:00

Türkiye'de son 24 saatte 38 bin 553 yeni vaka tespit edildi

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Sağlık Bakanlığı'ndan günün koronavirüs verileri ile ilgili beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 38 bin 553 yeni vaka, 2 bin 801 yeni hasta tespit edildi. 347 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 260 bin 280 COVID-19 testi yapıldı, 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 801 oldu.

Son 24 saatte 51 bin 236 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 73 bin 644'e yükseldi.

Test sayısı 45 milyon 884 bin 258'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 629 bin 969, vefat sayısı 38 bin 358, ağır hasta sayısı 3 bin 590 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Ağır hasta 3 bin 590 oldu, 51 bin 236 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 73 bin 644'e yükseldi.

Etiketler : Türkiye koronavirüs vaka tespit
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