Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 873 yeni vaka
Sağlık Bakanlığı'ndan günün koronavirüs vaka sayısı ile ilgili beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 352 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 873 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 352 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 873 kişinin testi pozitif çıktı, 26 bin 224 kişi iyileşti, 210 kişi hayatını kaybetti.
Yeni vaka sayımız 28.873. Can kaybımız 210. Tedbirleri toplum olarak birlikte ve düzenli şekilde uygulamadığımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yer yer küçük düşüşler oluyor ama bu düşüşler istikrar göstermiyor. Sonbahar şartlarında daha dikkatli olmalı, aşılarımızı yaptırmalıyız. pic.twitter.com/dEBMWrTX3N— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 1, 2021
- 'Çiftçimizin alın teri karşılıksız kalmayacak'
- Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 873 yeni vaka
- Bakan Akar Filipinli mevkidaşı Lorenzana ile görüştü
- Esra Elönü ile Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu Selçuk Bayraktar
- CHP'den çok konuşulacak gaf
- CHP ve HDP'nin 'Saygısızlık ittifakı'! Sözde PKK marşında esas duruşa geçmişlerdi