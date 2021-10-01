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01 Ekim 2021 Cuma 20:15:00 - Güncelleme:01 Ekim 2021 Cuma 20:15:00

Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 873 yeni vaka

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Sağlık Bakanlığı'ndan günün koronavirüs vaka sayısı ile ilgili beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 352 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 873 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 352 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 873 kişinin testi pozitif çıktı, 26 bin 224 kişi iyileşti, 210 kişi hayatını kaybetti.

Etiketler : Türkiye Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Tablosu
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