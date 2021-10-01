Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 873 yeni vaka

Yeni vaka sayımız 28.873. Can kaybımız 210. Tedbirleri toplum olarak birlikte ve düzenli şekilde uygulamadığımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yer yer küçük düşüşler oluyor ama bu düşüşler istikrar göstermiyor. Sonbahar şartlarında daha dikkatli olmalı, aşılarımızı yaptırmalıyız. pic.twitter.com/dEBMWrTX3N