Vefat sayısında artış!

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04 Ekim 2021 Pazartesi 20:46:00 - Güncelleme:04 Ekim 2021 Pazartesi 20:46:00

Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 810 yeni vaka tespit edildi, 248 kişi yaşamını yitirdi

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Sağlık Bakanlığı'ndan günün koronavirüs verilerine ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı 4 Ekim 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle;

Tabloda sık sık endişe verici vaka ve vefat sayıları görüyoruz. Daha iyi durumda olduğumuz dönemler de var. Art arda iniş çıkışlar geliyor. Bu bir kısır döngü mü? Tedbirlerde tekrarlanan yorgunluğa bakılırsa, evet. Ama aşının yakında bu döngüyü kıracağını unutmayın. Toparlanalım!

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 87,22, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,91 olarak kayda geçti.

AŞI SAYISI 110 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 54 milyon 140 bin 738'i birinci doz, 45 milyon 258 bin 194'ü ikinci doz, 10 milyon 538 bin 215'i üçüncü doz olmak üzere 110 milyon 745 bin 658'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak olarak sıralandı.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı Türkiye Kovid-19 Fahrettin Koca vaka sayısı
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