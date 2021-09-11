11 Eylül 2021 Cumartesi 20:40:00 - Güncelleme:11 Eylül 2021 Cumartesi 20:40:00
Türkiye'de son 24 saatte 259 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin son dakika gelişmesini duyurdu. Vaka, ölüm, test sayısı gibi verilerin yer aldığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu" belli oldu. İşte 11 Eylül koronavirüs tablosu...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu.
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