07 Mart 2021 Pazar 19:24:00 - Güncelleme:07 Mart 2021 Pazar 19:24:00
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi
Marmara Bölgesi'nde vaka sayılarında artış yaşanıyor. İstanbul'un da aralarında olduğu 6 il daha kırmızıya döndü. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 187 kişinin testi pozitif çıktı, 735 yeni hasta belirlendi, 65 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı'dan günün son verileri paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 187 kişinin testi pozitif çıktı, 735 yeni hasta belirlendi, 65 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1261 oldu, 7 bin 785 kişinin KOVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 623 bin 924'e yükseldi.
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