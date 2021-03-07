Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı'dan günün son verileri paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 187 kişinin testi pozitif çıktı, 735 yeni hasta belirlendi, 65 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1261 oldu, 7 bin 785 kişinin KOVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 623 bin 924'e yükseldi.