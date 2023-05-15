Türkiye'de seçime katılım rekor seviyedeyken Avrupa yüzde 65'te zorlanıyor

Türkiye, siyasi iradesini yüksek katılım oranıyla sandığa yansıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, milli iradenin üstünlüğüne olan bağlılığıyla, vatandaşlarının, siyasi tercihindeki özgürlüğüyle, dünyanın önde gelen demokrasileri arasında yer aldığını bir kez daha ispatlamıştır. Kardeşlerim, bu gerçeği, seçimlere katılım oranıyla gösterdik. Dünyada benzeri yok. Dünyada benzeri yok. Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden birini yaşadık." açıklamasını yaptı.

AVRUPA'DA SEÇİMLERE KATILIM YÜZDE 65



Demokrasilerin işleyişini belirleyen dinamiklerin başında gelen seçimlere katılım oranı Türkiye'de artarken Avrupa'da düşüyor.

Avrupa'da seçimlere katılım oranı ortalama yüzde 65 civarında.

İtalya'da Eylül 2022'de yapılan genel seçimlere katılım oranı tarihin en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 63 olarak gerçekleşti.

Fransa 2022'nin Haziran ayında milletvekili seçimi için sandığa gitti.

48 milyondan fazla seçmenin bulunduğu ülkede, ilk tura katılım yaklaşık yüzde 48 ile en düşük seviyeye geriledi.

Almanya'da 26 Eylül 2021 tarihinde yapılan seçimlere katılım oranı, yüzde 76 olarak kaydedildi.

Bulgaristan'da nisan ayındaki genel seçimlere katılım oranı yaklaşık yüzde 40 oldu.

Portekiz'de Ocak 2022'deki erken genel seçimlerde katılım oranı yüzde 57 olurken,

Hollanda'da Mart 2022'deki yerel seçimlere katılım oranı yüzde 50 virgül 5 ile beklentilerin altında kaldı.