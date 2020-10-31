Türkiye'de okudu Kenya'da meşhur oldu

Ahmed Musa, Kenya'nın sahil şeridindeki Mombasa şehrinde doğdu ve Kisumu şehrinde büyüdü. İlkokulu tamamladıktan sonra da 2009'da Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) bursuyla Kayseri'deki Mustafa Germirli İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim aldı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bursuyla Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okuyan Musa, TRT'de başladığı medya kariyerini ülkesinde sürdürerek ülkenin en çok izlenen dizisi olan Maria'nın senaristliğini üstlendi.



KIŞIN SOĞUK HAVA ZORLAMIŞ

Türkiye'de iken kendisini en fazla zorlayan şeyin kışları şiddetli soğuk olduğunu dile getiren Musa, "Türkiye'de okuma fırsatını elde etmek başıma gelebilecek en iyi şeydi sanırım. Orada çok fazla şey öğrendim, dünyaya farklı bir gözle bakar oldum" diye konuştu. Ülkesine dönünce Kenya'nın önde gelen medya organlarından Citizen televizyonda yayınlanan Maria dizisinin senaristliğini üstlenen Musa, dizinin bir yılını geride bıraktığını ve ülkenin en çok izlenen dizisi olmayı başardığını belirtti.

Üniversitede birinci sınıfta TRT'nin iş ilanını gördüğünü ve bu fırsatı kaçırmak istemediğini söyleyen Ahmed Musa, "Svahilice-İngilizce çeviriler yapmaya başladım. Açıkçası medya tecrübem hiç yoktu. Kendimi geliştirmek için çok fazla çalışmam gerekti." dedi.

Ahmed Musa'nın senaristliğini yaptığı Maria dizisi, Kenya'da sadece dizi kategorisinde değil ülkedeki tüm televizyon yayınları içerisinde en çok izlenen program oldu.