  • BIST
    1112.37
  • Dolar
    8,3465
  • Euro
    9,6728
  • Altın
    504,2870
İstanbul
7 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakanı Selçuk'tan İzmir depremine ilişkin açıklama
Avrupa'da cesur bir kalem! Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler!
Macron'dan geri vites: İslam dünyasında yanlış anlaşıldım
Peygamberimiz onurumuzdur
Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı!
İzmir depremi ile ilgili son dakika açıklamaları!
MSB duyurdu! PKK'ya 1 ayda büyük darbe
Ege'de peş peşe korkutan depremler
İşgalci Ermenistan ordusu ağır kayıplar veriyor!
Khabib Nurmagomedov'dan Macron'a ayetle cevap
43 saat sonra müjdeli haber geldi! İzmir'de enkazdan 2 kişi daha çıkarıldı
Burhan kuzu vefat etti
İzmir'de zamana karşı mücadele!
‘Donuk ekmek' alın vücudunuzu koruyun
Afrika Avrupa'nın hurdalığı oldu
Karabağ'da 'tansiyonu düşürme' anlaşması
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis için yeni Navtex
Grip aşısı krizi büyüyor: Ölü sayısı 83'e yükseldi
İstanbul'da Mavi Dolunay
Deprem ile ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı
Büyükçekmece'de balıkçı teknesi battı!
İzmir'den acı haber! Can kaybı artıyor...
İzmir'deki depremde 33 saat sonra mucize
5 Kasım'da felaketi yaşayacak
31 Ekim 2020 Cumartesi 14:05:00 - Güncelleme:01 Kasım 2020 Pazar 13:19:00

Türkiye'de okudu Kenya'da meşhur oldu

ABONE OL

Lise ve üniversite eğitimini Türkiye'de tamamlayan Kenyalı Ahmed Musa, TRT'de başladığı medya kariyerini Kenya'da sürdürdü. Ahmed Musa bir yıldır ülkesinde reyting rekorları kıran Maria dizisinin senaristliğini yapıyor. Başarısını Türkiye'de aldığı eğitime borçlu olduğunu söylüyor.

Ahmed Musa, Kenya'nın sahil şeridindeki Mombasa şehrinde doğdu ve Kisumu şehrinde büyüdü. İlkokulu tamamladıktan sonra da 2009'da Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) bursuyla Kayseri'deki Mustafa Germirli İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim aldı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bursuyla Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okuyan Musa, TRT'de başladığı medya kariyerini ülkesinde sürdürerek ülkenin en çok izlenen dizisi olan Maria'nın senaristliğini üstlendi.

KIŞIN SOĞUK HAVA ZORLAMIŞ

Türkiye'de iken kendisini en fazla zorlayan şeyin kışları şiddetli soğuk olduğunu dile getiren Musa, "Türkiye'de okuma fırsatını elde etmek başıma gelebilecek en iyi şeydi sanırım. Orada çok fazla şey öğrendim, dünyaya farklı bir gözle bakar oldum" diye konuştu. Ülkesine dönünce Kenya'nın önde gelen medya organlarından Citizen televizyonda yayınlanan Maria dizisinin senaristliğini üstlenen Musa, dizinin bir yılını geride bıraktığını ve ülkenin en çok izlenen dizisi olmayı başardığını belirtti.

Üniversitede birinci sınıfta TRT'nin iş ilanını gördüğünü ve bu fırsatı kaçırmak istemediğini söyleyen Ahmed Musa, "Svahilice-İngilizce çeviriler yapmaya başladım. Açıkçası medya tecrübem hiç yoktu. Kendimi geliştirmek için çok fazla çalışmam gerekti." dedi.

Ahmed Musa'nın senaristliğini yaptığı Maria dizisi, Kenya'da sadece dizi kategorisinde değil ülkedeki tüm televizyon yayınları içerisinde en çok izlenen program oldu.

Etiketler : Ahmed Musa Kenya Maria dizisi meşhur oldu Kenya'da meşhur oldu
Artık reklam yüzü

Artık reklam yüzü
Bir Annenin Günahı'ndan yayın öncesi ilk kareler

Bir Annenin Günahı'ndan yayın öncesi ilk kareler
Sokak müzisyenlerine Aleyna yardımı

Sokak müzisyenlerine Aleyna yardımı
Hande Ünsal pandemi sürecinde boş durmuyor... Yeni şarkısına klip çekti

Hande Ünsal pandemi sürecinde boş durmuyor... Yeni şarkısına klip çekti
Sorumsuzluğa devam

Sorumsuzluğa devam
Aileye ev değil ömür alınır

Aileye ev değil ömür alınır
Naz Elmas evliliklerindeki kriz iddialarına açıklık getirdi: Eşim huzur almaya gitmişti

Naz Elmas evliliklerindeki kriz iddialarına açıklık getirdi: Eşim huzur almaya gitmişti
Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Berk Oktay'ın yeni yaşına romantik kutlama: Çok incindik ama buluştuk

Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Berk Oktay'ın yeni yaşına romantik kutlama: Çok incindik ama buluştuk
İnanmasalar da estetiğim yok

İnanmasalar da estetiğim yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER