Türkiye'de maymun çiçeği virüsü var mı?

Türkiye'de maymun çiçeği virüsü var mı? Bakan Koca'dan yeni açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de maymun çiçeği vakasının görülmediğini açıkladı. Koca, "Gereksiz bir tedirginlik oluşmamalı. Hastalığın bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'te soruları yanıtladı.

Son dönemde dünyada görülen maymun çiçeği hastalığıyla ilgili bilgi veren Koca, "Bizde maymun çiçeği vakası görülmedi. Olduğunda açıklarız" dedi.

Vatandaşların tedirgin olmaması gerektiğini ifade eden Koca, "Çiçek aşısının etkinliğinin yüzde 80-85 olduğunu biliyoruz. Hastalığın bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum" şeklinde konuştu.

DOKTOR MAAŞLARINA ZAM OLACAK MI?

Bakan Koca "Doktor maaşlarına zam olacak mı?" sorusuna ise, "Çalışma Meclis'in iradesinde. Temmuz ayından önce olacağını söyleyebilirim. Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili çalışma yapılıyor" dedi.