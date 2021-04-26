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26 Nisan 2021 Pazartesi 20:49:00 - Güncelleme:26 Nisan 2021 Pazartesi 20:50:00

Türkiye'de koronavirüs: 24 saatte 353 can kaybı

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Sağlık Bakanlığı, bugünkü verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 37 bin 312 yeni vaka tespit edildi, 353 hasta hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı 26 Nisan 2021 Kovid-19 verilerini paylaştı.

Bakanlık verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 268 bin 893 Covid-19 testi yapıldı, 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı, 353 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 563 oldu, 48 bin 27 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 121 bin 671'e yükseldi.

Test sayısında yükseliş ise görülmedi. Test verilerine dair veriler şu şekilde:

20 Nisan - 322.128

21 Nisan - 318.839

22 Nisan - 312.109

23 Nisan - 302.009

24 Nisan - 281.183

25 Nisan - 260.280

26 Nisan - 268.893

Etiketler : Türkiye koronavirüs vaka sayısı
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