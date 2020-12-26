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26 Aralık 2020 Cumartesi 16:07:00 - Güncelleme:26 Aralık 2020 Cumartesi 16:07:00

Türkiye'de ilk lityum tesisi açıldı! Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu

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Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi açıldı. Açılışta konuşan Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu. Başkan Erdoğan, "TOGG yerli otomobilinin pillerinde kullanılacak lityumu buradan temin etmeyi planlıyoruz." dedi.

Eskişehir'de Eti Maden Tesisleri'ndeki lityum karbonat üretimine tesisi açıldı. Başkan Erdoğan törene video konferans yöntemiyle katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye olarak bir taraftan koronavirüsle mücadele ederken, yatırım ve üretimi ihmal etmiyoruz. Salgının ülkemizi esir almasına izin vermeyeceğiz.

Ekranları başında bizi izleyen milletim için bu tesislerin ne kadar önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Biz her gün yeni bir tesisi yeni bir eseri ülkemize kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz.

Kuşkusuz zor günler. Aynı zamanda eleme, elenme ve ayrışma günleridir. Bugünler milletimizin gerçek dostlarıyla sahtelerinin tefrik edildiği zamanlardır. Bu süreçte herkes kimin ne olduğunu kime hizmet ettiğini tartma fırsatı buluyor. Büyük ve güçlü Türkiye davamızla aramıza hiç kimsenin girmesine müsaade etmeyeceğiz. Aziz milletimizin desteği ve duasıyla 18 yıldır sürdürdüğümüz mücadelemizi önümüzdeki dönemde de devam ettireceğiz.

Enerji alanında müjdelerle dolu bir yıl yaşadık. Hep söylediğimiz gibi bu tür işlerde “Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır”.

Hamdolsun ilk neticeye ulaştık. Karadeniz’deki Tuna 1 Kuyusu’nda keşfettiğimiz 405 milyar metreküplük keşif gerçek potansiyeli ortaya koymuştur. İnşallah bu keşiflerle ülkemizin dışa bağlılığını azaltmayı hedefliyoruz. Daha uygun fiyatlarla doğal gaz sunmanın yanında cari açıkta da önemli avantaj elde edeceğiz.

Bizden önce yıllarca ihmal edilmiş stratejik alanda Türkiye’nin gerçek potansiyelini gün yüzüne çıkarmak için yoğun çaba içerisindeyiz.

Maden Tetkik Kurumu bizim dönemimizde 70 yılda yapılan sondajın iki buçuk katı iş ortaya çıkarıldı. 2.5 yılda 4.4 milyon metre sondaj gerçekleştirilerek tarihi rekor kırıldı.

Özellikle bilhassa ülkemizin en stratejik yer altı kaynaklarından bor madenine önem veriyoruz.

Açılışını yaptığımız bu tesis çabalarımızın son örneğini teşkil ediyor. Dünya bor rezervlerinin yüzde 73'üne sahibiz.

Bor yatakları lityum da içeriyor. ETİ Maden atıklardaki bor ve lityum alınarak lityum karbonat üretimi gerçekleştirildi. Halihazırda tamamını ithal ettiğimiz lityum ihtiyacının yarıdan fazlasını karşılamış olacağız.

Projemiz TOGG otomobilinin pillerinde kullanılacak lityumu buradan temin etmeyi planlıyoruz. Akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayarlarda bu lityum kullanılacaktır. Ayrıca tesisten temiz su temin edilecek. 

Etiketler : başkan erdoğan lityum üretim tesisi
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