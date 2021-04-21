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21 Nisan 2021 Çarşamba 20:12:00 - Güncelleme:21 Nisan 2021 Çarşamba 20:12:00

Türkiye'de günlük vefat sayısı 360'ı geçti

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Türkiye'de son 24 saatte 61 bin 967 yeni vaka, 2 bin 932 yeni hasta tespit edildi. 362 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Salgın başından bu yana en yüksek can kaybı

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 839 test yapıldı, 61 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı.

362 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 975'e yükseldi.

Bugün, 2 bin 932 yeni hasta tespit edildi.

Son 24 saatte 52 bin 213 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 3 milyon 844 bin 342'ye yükseldi.

Test sayısı 44 milyon 728 bin 595'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 446 bin 591, ağır hasta sayısı 3 bin 398 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Etiketler : Türkiye Koronavirüs Tablosu Haftalık veri
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