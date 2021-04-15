15 Nisan 2021 Perşembe 19:39:00 - Güncelleme:15 Nisan 2021 Perşembe 20:39:00
Vefat sayısı 300'e dayandı
Sağlık Bakanlığı'ndan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu paylaşıldı! Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 217 KOVID-19 testi yapıldı, 61 bin 400 kişinin testi pozitif çıktı, 297 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı koronavirüs ile ilgili son verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 400 kişinin testi pozitif çıktı, 297 kişi yaşamını yitirdi.
Ağır hasta 3 bin 80 oldu, 54 bin 894 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 535 bin 40'a yükseldi.
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