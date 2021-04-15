Vefat sayısı 300'e dayandı

Sağlık Bakanlığı koronavirüs ile ilgili son verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 400 kişinin testi pozitif çıktı, 297 kişi yaşamını yitirdi.



Ağır hasta 3 bin 80 oldu, 54 bin 894 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 535 bin 40'a yükseldi.