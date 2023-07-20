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20 Temmuz 2023 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 12:30:00

Türkiye'de geçen yıl çıkan orman yangınlarından 830'unun sebebi ihmal ve kazalar

Kaynak: AA

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Türkiye'de geçen yıl çıkan 2 bin 160 orman yangınından 830'unun ihmal ve kazalardan meydana geldiği belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü verilerinden yapılan derlemeye göre, geçen yıl ülke genelinde 2 bin 160 orman yangını kayıtlara geçti. Söz konusu yangınlarda 12 bin 799 hektar alan zarar gördü.

Yangınlarda kasıt, ihmal-kaza, doğal ve sebebi bilinmeyen nedenler öne çıktı. Bu kapsamda, geçen yıl meydana gelen yangınlardan 886'sının sebebi belirlenemedi. Bu yangınlarda 2 bin 132 hektar alan etkilendi.

İhmal ve kaza nedeniyle 830 yangının çıktığı anlaşıldı. Söz konusu yangınlarda 5 bin 428 hektar alan zarar gördü. Bu kapsamda, 98 yangının enerji şebekesi ve hatlarındaki sorunlar, 72'sinin anız yakma, 47'sinin çoban ateşi ve 42'sinin sigara nedeniyle çıktığı belirlendi.

Kasıtlı olarak 86 yangın çıkarıldığı kayıtlara geçti. Bu yangınlarda 4 bin 722 hektar alan zarar gördü.

Doğal nedenlerle 358 yangın çıkarken bu yangınlarda 517 hektarlık orman alanı etkilendi.

EN ÇOK MUĞLA'DAKİ ORMANLAR ZARAR GÖRDÜ

Geçen yıl en çok orman yangını görülen il Muğla oldu. Bu ilde 234 yangın çıkarken 5 bin 523 hektar alan zarar gördü. Muğla'yı, 189 orman yangını ile Antalya, 169 ile İzmir, 128 ile Manisa ve 118 ile Çanakkale takip etti.

Söz konusu dönemde Yalova, Kırşehir, Ağrı, Iğdır, Malatya ve Muş'ta ise orman yangının çıkmadığı kaydedildi.

Geçen yıl en çok orman yangını çıkan iller ve zarar gören alanlar şöyle:

İllerAdetHektar
Muğla2345523
Antalya189194
İzmir169721
Manisa128580
Çanakkale118600
Etiketler : türkiye orman yangınları ihmal kaza
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