Türkiye'de donacak! İstanbul'a kar geliyor

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alacak. Sıcaklıkların 12 derece birden düşeceği belirtilirken İstanbul için de tarih verildi. 20 Aralık'tan sonra kar yağışları bekleniyor. Peki İlk kar İstanbul'a ne zaman düşecek? Meteoroloji 15 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre perşembe ve cuma günleri İstanbul ve çevre illerinde sağanak yağış bekleniyor. İşte güncel hava durumu raporu...

Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Bilecek ve Balıkesir hariç) Marmara, Antalya çevreleri ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, (Artvin hariç) Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğu, Doğu Anadolu'nun batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu akşam Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Adana, Hatay, K.Maraş, Osmaniye çevrelerinde, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bozyurt, şunları söyledi:

2022-2023 kışını hep gözümüzde büyüttük, ben de dahil. İşte çok şiddetli kış olacak, çok kar yağışı olacak. Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde aralık ayında kıştan eser yok. Hatta hava sıcaklıkları aksine daha çok arttı.

"Tabi bu 2022-2023 kışının hafif geçeceği anlamına gelmiyor. Ben daha önceki tahminlerinde iki tarih belirtmiştim. Bir kasım sonuydu 28-29 Kasım, bir diğeri de 10-15 aralıktı. 28-29 Kasım tahminlerim tutmuştu, Türkiye'nin pek çok bölgesinde ilk kar yağışları gerçekleşmişti.

SICAKLIKLAR 12 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

İkinci tahmininin gecikmeli olarak gerçekleşeceğini belirten Bozyurt, şöyle devam etti:

İkinci tahminim ise birazcık sapmaya uğradı. Bir kaç gün gecikmeli olarak gerçekleşecek. 18 Aralık'ta Balkanlar üzerinden girmesi beklenen bir sistem var. Eğer yine bir blokaj olmazsa, engel çıkmazsa 18 Aralık'tan itibaren kuzey ve batı bölgelerden yurdumuza giriş yapacak. 18-19 Aralık tarihlerinde hava sıcaklıkları 10 ila 12 derece azalacak.

Yurdun iç, doğu ve kuzey kesimlerinde yer yer kar yağışları bekliyoruz. Bir başka demecimde de 20 Aralık'tan sonra ciddi kar yağışları beklediğimi söylemiştim. Doğada bazı sapmalar meydana gelebilir, bu gayet doğaldır. Bu tahminlerin yanlış çıktığı anlamına gelmez.

"İSTANBUL'A İLK KAR 18 ARALIK'TAN SONRA DÜŞEBİLİR"

"Artık kuraklık bitiyor" diyen iklim uzmanı Bozyurt, "Arkadan devamlı yağışlar geliyor. Hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle bu yağmurlara ilaveten 18-19 Aralıktan itibaren yağmurların yanına kar yağışları da ekleniyor. 18 Aralık'ta gelecek hava kütlesi 4-5 gün etkili olacak. Özellikle karasal iklimin hüküm sürdüğü yerlerde kar yağışı olacak, İstanbul'un yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

"ASIL KAR YAĞIŞI 20 OCAK'TAN SONRA"

Asıl soğukların geleceği tarihin altını çizen Bozyurt, tahminlerini şöyle noktaladı:

Daha sonra bu yağışlar yurdu terk edecek ama yılbaşından sonra ciddi anlamda bir soğuk sistem bekliyoruz. Asıl 2022-2023 kışı imzasını nerede atacak derseniz ocak ayının ortasında, yani 20 Ocak ile 10 Şubat arasındaki dönemde ciddi anlamda soğuma ve kar yağışı göreceğiz."

"Bu kar yağışları hem kıyı kesimler hem de iç kesimlerde etkili olacak. Özellikle İstanbul ve çevresinde ciddi kar yağışları olabilir. Tabi bunlar birer tahmin, değişimler yaşanabilir. Öngörülerimiz bazen tutmayabilir.

15 ARALIK PERŞEMBE İL İL GÜNCEL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Bilecik ve Balıkesir hariç bölgenin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Edremit Körfezi çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 11°C, 19°C

Parçalı, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu

MUĞLA 8°C, 15°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Isparta ve Antalya çevreleri ve Doğu Akdeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Hatay, Osmaniye, K.Maraş çevrelerinde akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Sivas ve Kayseri'nin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı

KONYA 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu çevreleri yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük ile Kastamonu'nun batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Düzce, Zonguldak, Bartın'da görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, batısının yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Artvin hariç bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen gece ve sabah saatlerinde bölgenin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AĞRI 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM 0°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA 6°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yer yer kuvvetli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 9°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 12°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı