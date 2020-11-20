Türkiye'de bugün 5 bin 103 kişiye hastalık tanısı konuldu
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili günün verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 642 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 103 kişiye hastalık tanısı konuldu, 141 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Koca koronavirüste son duruma ilişkin verileri paylaştı
Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 642 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 103 kişiye hastalık tanısı konuldu, 141 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 990 oldu, son 24 saatte 3 bin 19 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 367 bin 592'ye yükseldi.
Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000’e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık" dedi.
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