Türkiye'de bugün 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanlığı'ndan paylaşılan verilere göre bugün Türkiye'de son 24 saatte 1376 yeni hasta tespit edildi. 155 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs ile ilgili son veriler paylaşıldı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 235 bin 298 KOVID-19 testi yapıldı, 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 155 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 54 oldu, 19 bin 925 kişinin KOVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 995 bin 33'e yükseldi.