  • BIST
    1395.79
  • Dolar
    8,3385
  • Euro
    9,7772
  • Altın
    451,0070
İstanbul
5 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Beyaz Saray: DSÖ'nün Kovid-19 raporu elzem veriler, bilgiler ve şeffaflıktan yoksun
Turkcell ana sponsorluğundaki Platin Webinar'da İlham Veren Kadınlar buluştu
Koronavirüste illere göre vaka haritası güncellendi
Türkiye'de bugün 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Hamas lideri Heniyye: Geri dönüş hakkı, vazgeçilmeyecek kutsal bir haktır
Bakan Koca: Mutasyon oranı yüzde 75'lere ulaştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 550 bini geçti
Ankara'da yüz yüze eğitim devam edecek
Kimlikle seyahat dönemi resmen başlıyor
Türkiye'den NAVTEX ilanı
PKK'dan Sincar'da Ezidilere işkence!
TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve faiz mesajı
1985'te bir uydu füzeyle nasıl vuruldu?
Kripto parayla çiğ köfte satıyor
Volkanik kayalara peri kızları çiziyor
BABASI SIRTINDA TAŞIYORDU Batuhan için yollar açılıyor
İSTANBUL'UN 625 MİLYON METREKÜP SUYU VAR
13 YILDA 465 ENGELLİYİ SEVİNDİRDİLER MAVİ KAPAKLA GELEN MUTLULUK
Ötekileştirmediğimiz bir yıl olsun!
Salvador Dali gibi bir çift!
İşte MHP'nin 5 hedefi
Bu kez çocukları hedef alıyor
Başkan Erdoğan'dan BM'ye aşı mesajı
30 Mart 2021 Salı 21:23:00 - Güncelleme:30 Mart 2021 Salı 21:23:00

Türkiye'de bugün 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı'ndan paylaşılan verilere göre bugün Türkiye'de son 24 saatte 1376 yeni hasta tespit edildi. 155 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs ile ilgili son veriler paylaşıldı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 235 bin 298 KOVID-19 testi yapıldı, 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 155 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 54 oldu, 19 bin 925 kişinin KOVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 995 bin 33'e yükseldi.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısı Ağır hasta sayısı
Hayatımız gösterişli değil normal

Hayatımız gösterişli değil normal
Günü geçmiş süt içti, hastanelik oldu!

Günü geçmiş süt içti, hastanelik oldu!
Erkek popçuların çoğundan cesur!

Erkek popçuların çoğundan cesur!
Haftada bir kardeş günü

Haftada bir kardeş günü
Aile dediğin aynı çatıda olmalı

Aile dediğin aynı çatıda olmalı
Ticarette DESTAN yazacak

Ticarette DESTAN yazacak
Yoğun tempoya deniz molası

Yoğun tempoya deniz molası
Kızları için 27 yıllık semtini terk etti

Kızları için 27 yıllık semtini terk etti
Motosiklet bir tutku

Motosiklet bir tutku

EN ÇOK OKUNAN HABERLER