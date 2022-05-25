Türkiye'de bugün 1260 kişinin testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre; son 24 saatte 137 bin 573 Kovid-19 testi yapıldı, 1260 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1255 oldu.