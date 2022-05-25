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25 Mayıs 2022 Çarşamba 19:42:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2022 Çarşamba 19:42:00

Türkiye'de bugün 1260 kişinin testi pozitif çıktı

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Sağlık Bakanlığı tarafından günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 573 Kovid-19 testi yapıldı, 1260 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1255 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre; son 24 saatte 137 bin 573 Kovid-19 testi yapıldı, 1260 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1255 oldu.

Etiketler : sağlık bakanlığı vaka sayısı koronavirüs
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