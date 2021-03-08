Sayı 10 milyonu geçti...

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08 Mart 2021 Pazartesi 16:45:00 - Güncelleme:08 Mart 2021 Pazartesi 16:45:00

Türkiye'de birinci ve ikinci doz aşı olanların toplam sayısı 10 milyonu geçti

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Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında birinci ve ikinci doz aşı olanların toplam sayısının 10 milyonu geçtiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığının "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan aşılama sayılarına göre, birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 7 milyon 570 bin 595 oldu.

İkinci doz aşıyı yaptıran 2 milyon 442 bin 353 kişiyle toplam aşılanan kişi sayısı 10 milyon 12 bin 948'e ulaştı.

Birinci ve ikinci doz aşılananların toplam sayısı, İstanbul'da 1 milyon 589 bin 160, Ankara'da 823 bin 160, İzmir'de ise 669 bin 449 oldu.

Etiketler : koronavirüs aşısı koronavirüs kovid-19
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