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10 Şubat 2022 Perşembe 20:39:00 - Güncelleme:10 Şubat 2022 Perşembe 20:39:00

Türkiye'de 98 bin 602 yeni vaka tespit edildi

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Sağlık Bakanlığı'ndan günün vaka sayıları açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 98 bin 602 yeni tespit edildi, 264 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 450 bin 44 COVID-19 testi yapıldı, 98 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 87 bin 932 oldu.

AŞILAMA ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,72, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,70 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 143 milyon 645 bin 420 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

17 İLE AŞI UYARISI YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 17 ile ikinci doz aşı uyarısı yaptı.

"Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Muş, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bayburt, Elazığ, Gümüşhane, Aksaray illerimizde ikinci doz oranları halen düşük. Artık hatırlatma dozu da gerekli olduğu halde! Daha fazla risk almayalım."

Etiketler : Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısı şanlıurfa
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